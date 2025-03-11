Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:07

Güncelleme: 11.03.2025 - 14:07

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri yardımdan faydalanan çiftçiler tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte, ayrıntılar...

2025 YILI MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çiftçi destek ödemeleri, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Mart ayının ilk haftasında hububat desteği, hayvan gen kaynakları ve kırsal kalkınma yatırımı ödemelerini tamamladı. Ancak, çiftçi destek ödemeleri 10 Mart itibariyle henüz çiftçilerin hesaplarına geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 21’inde hesaplara aktarılmıştı. Bu nedenle, mazot ve gübre desteği ödemelerinin de bu ay 21 Mart tarihinde yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından ödemelere ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, doğrudan elden yapılmamaktadır. Hak sahipleri, Ziraat Bankası tarafından kendilerine verilen kartlar üzerinden bu ödemelerini alabilmektedir. Çiftçiler, bu kartları yalnızca mazot ve gübre alımlarında kullanabileceklerdir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ödeme sorgulaması yapabilirler. Alternatif olarak, Ziraat Bankası müşteri hizmetleri aracılığıyla da ödemelerin durumunu öğrenebilirler.