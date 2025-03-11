Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:58

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:58

2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. Peki, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ÖĞRETMENLER YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.