Mart ayında konut satış verileri açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir zirvede!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 16.04.2025 - 10:22

Türkiye genelinde konut satışları, mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artarak 110 bin 795’e ulaştı. En fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul (19 bin 820), Ankara (10 bin 203) ve İzmir (7 bin 513) oldu. Konut satışlarının en düşük olduğu iller ise 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-mart döneminde konut satışları yüzde 20,1 artarak 335 bin 786’ya çıktı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI MART’TA ARTI Ş GÖSTERDİ

Mart ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Ocak-mart döneminde ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 artarak 51 bin 729’a yükseldi.

Mart ayında 4 bin 331, ocak-mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışının ilk el olarak yapıldığı belirtildi.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Mart ayında Türkiye genelinde diğer konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artış göstererek 92 bin 570’e ulaştı. Diğer satış türlerinin toplam konut satışlarındaki payı ise yüzde 83,6 oldu. Ocak-mart döneminde diğer konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 284 bin 57 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI ARTTI

Mart ayında ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 33 bin 307’ye düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,1 oldu. Ocak-mart döneminde ise ilk el konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak 99 bin 876’ya yükseldi.

İkinci el konut satışları ise mart ayında yüzde 9,1 artarak 77 bin 488 oldu ve toplam satışların yüzde 69,9’unu oluşturdu. Ocak-mart döneminde ikinci el konut satışları ise yüzde 23,3 artarak 235 bin 910’a çıktı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 azalarak bin 574’e geriledi. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 oldu. Yabancılara yapılan en fazla konut satışı İstanbul (635), Antalya (496) ve Mersin (141) illerinde gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında azalarak 4 bin 578 oldu.

RUSYA, İRAN VE UKRAYNA EN FAZLA KONUT ALAN ÜLKELER OLDU

Mart ayında, ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı yapılan ülkeler sırasıyla Rusya (275), İran (153) ve Ukrayna (124) oldu.



