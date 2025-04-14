TÜİK açıkladı: Süt ve yumurtada üretim düşüşte!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 14.04.2025 - 11:21

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Şubat ayına ait süt ve kümes hayvancılığı üretim verilerini yayımladı.

İNEK SÜTÜ ÜRETİMİ AZALDI

Verilere göre, ticari süt işletmeleri, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre inek sütü üretiminde yüzde 5,4 azalma yaşadı ve 857 bin 821 ton süt toplandı. Ocak-Şubat döneminde de inek sütü üretimi yüzde 1,5 azaldı.

Alt ürünlere bakıldığında, içme sütü üretimi yüzde 6,0, yoğurt üretimi yüzde 9,6, sade yağ üretimi ise yüzde 16,1 azaldı. Ayran üretimi yüzde 6,9, tereyağı üretimi ise yüzde 3,6 arttı. Ocak-Şubat döneminde, yoğurt üretimi yüzde 6,2, içme sütü üretimi yüzde 1,4 oranında düştü, ancak tereyağı üretimi yüzde 9,5 arttı.

YUMURTA ÜRETİMİNDE ÇİFT HANELİ DÜŞÜŞ

Kümes hayvancılığı üretiminde ise tavuk yumurtası üretimi, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 oranında azalarak 1,55 milyar adet oldu. Öte yandan, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8, tavuk eti üretimi ise yüzde 8,2 oranında arttı.

Ocak-şubat döneminde tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düştü. Kesilen tavuk sayısında yüzde 8,8'lik artış yaşanırken, tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı. Şubat ayında tavuk eti üretimi 218 bin 260 ton olarak kaydedildi.