Mart ayında satılan 10 konuttan 7'si ikinci el

Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 127 seviyesinde olurken, konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.



Mart ayında Türkiye genelinde konut satışlarını içeren verileri açıklayan Endeksa.com; İstanbul'un mart ayındaki konut satışlarında yüzde 18 oranla en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Mart ayına ilişkin konut satış verileri şöyle:

KONUT SATIŞLARI MART AYINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 37 ARTTI

Mart ayında satılan konut sayısı 2022'nin şubat ayına göre yüzde 37, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 21 arttı. Mart ayında Türkiye genelinde 134 bin 170 konut satıldı. Konut satışları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 37, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21 artarak 134 bin 170 oldu.

KONUT YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 19 YIL OLDU

Türkiye genelinde mart ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 127 seviyesine çıkarken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 395 TL, ortalama konut fiyatı 998 bin 325 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

İSTANBUL’DA 23 BİN 974 KONUT SATILDI

Mart ayında konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 18 oranla en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.

MART AYI SONU İTİBARI EN FAZLA DEĞER ARTIŞI İSTANBUL’DA OLDU

Mart ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 147, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 102 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 452 bin 240 TL. oldu. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 116 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 352 TL, ortalama konut fiyatı 722 bin 520 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı yüzde 119, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 448 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 228 bin 240 TL.

YILLIK DEĞER ARTIŞI EN YÜKSEK OLAN İLLER MERSİN, AYDIN VE ANTALYA OLDU

Mart ayında en fazla konut satışı olan 30 il içerisinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Mersin’de konut fiyatları son bir yılda yüzde 158 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 172 TL, ortalama konut satış fiyatı 925 bin 800 TL. Aydın’da yıllık değer artışı yüzde 153, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 204 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 680 bin 600 TL. Antalya’da yıllık değer artışı yüzde148, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 861 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 232 bin 625 TL.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 71’İNİ OLUŞTURDU

İkinci el konut satışları bir önceki aya göre yüzde 40 arttı. Türkiye genelinde mart ayında ipotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 39 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 23 oldu. İkinci el konut satışları ise bir önceki aya göre yüzde 40, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23 artış göstererek 95 bin 833 oldu. İkinci el konut satışları toplam satışların yüzde 71’ini oluşturdu.

BU DÖNEMDE KREDİLİ KONUT SATIŞLARI TOPLAM SATIŞLARIN YÜZDE 21’İNİ OLUŞTURDU

Yabancıya konut satışı ise bir önceki aya göre yüzde 21, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 31 artarak 5 bin 567 oldu. İpotekli konut satışı yüzde 45 artışla 68 bin 342 oldu. 2022 yılı ocak-mart ayları değerlendirildiğinde konut satışlarının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 320 bin 63 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 45 artışla 68 bin 342, ikinci el konut satışları yüzde24 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti. Bu dönemde kredili konut satışları toplam satışların yüzde 21’ini, ikinci el konut satışları ise toplam satışların yüzde 71’ini oluşturdu.

"İKİNCİ EL KONUT PİYASASI SON DÖNEMDE TOPLAM SATIŞLARI DOMİNE ETMEYE BAŞLADI"

Verileri açıklayan Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, konut satışları ve değer artışına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Verileri incelediğimizde son 10 yılın en yüksek mart ayı satışına ulaşıldığını görüyoruz. Konut satışında artış trendi devam ediyor ama niteliği dönüşüyor. İkinci el konut piyasası son dönemde toplam satışları domine etmeye başladı. Mart ayında satılan 10 konuttan 7’si ikinci el konut. Mart ayı itibariyle ipotekli konut satışlarının da bir artış grafiği gösterdiğini görüyoruz.

Bizim verilerimize göre en çok değer artışı olan iller Mersin, Aydın ve Antalya oldu. Son dönemde bu illerde yaşanan yükseliş devam ediyor. Yabancıya konut satışı beklendiği gibi artmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna gerilimi sonrası merak konusu olan 2 ülkenin konut alımına ilgisine baktığımızda şubat ayına kıyasla konut satışında Ruslar’da yüzde 7 ve Ukrayna vatandaşlarında ise yüzde 52’lik bir artış görüyoruz. Ukraynalılara toplam 168 satış yapıldığı için bu artış genel rakamın içerisinde çok büyük bir anlam ifade etmiyor."