Konut satışları çakıldı: Son 7 ayın en yüksek düşüşü

18 Şubat 2022 Cuma, 10:43

TÜİK tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Türkiye genelinde aralıkta 226 bin olan konut satışları, ocakta yüzde 61'lik düşüşle 88 bine geriledi. Ocakta satışlar, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25 arttı.

Konut satışları 2021 yıl Haziran ayından sonra ilk kez 100 binin altına geriledi.

EN ÇOK KONUT İSTANBUL'DA SATILDI

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre, İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi.

EN AZ KONUT SATIŞI ARDAHAN'DA

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 31 konut ile Hakkari ve 44 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 18 BİN 183 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artış göstererek 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 70 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,4 olarak gerçekleşti.

ÜÇ KONUTTAN BİRİ YENİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 artarak 27 bin 203 oldu.Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,8 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 artış göstererek 61 bin 103 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,2 oldu.

YABANCILAR İÇİNDE İRANLILAR İLK SIRADA

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 914 konut satışı ile Antalya, 269 konut satışı ile Ankara izledi.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.