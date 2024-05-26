Mart itibarıyla son 3 ayda kart borcu yüzde 37.5 ile en çok artan il belli oldu: 'Şimşek'in gözü Konya'da

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

Bireysel kredilere bakıldığında daha çok geniş toplum kesimlerinin günlük ihtiyaçlar için kullandığı kredi kartları ve kredili mevduat hesabı (ek hesap) öne çıkıyor. Bunlarla ilgili verilere BDDK bünyesindeki Fintürk’ün il bazında açıkladığı sonuçlar üzerinden bakmak ise sonuçları daha çarpıcı hale getiriyor:

Mart 2024 sonu itibarıyla, Aralık 2024 sonuna kıyasla bireysel kredi kartı borçları ortalama yüzde 19.1 artarak 1.4 trilyon liraya çıkarken bu artış oranı Konya’da yüzde 37.5, Bursa’da yüzde 25.1, Muğla’da yüzde 23.9, Antalya’da yüzde 22.8 ve Aksaray’da yüzde 22.6 oldu. Bu artış, açık ara en çok kredi kartı kullanılan il olan İstanbul’da yüzde 20. Kart borçlarının en az arttığı il ise yüzde 7.1 ile Malatya.

3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Ek hesap kullanımı da son üç ayda ortalama yüzde 25.8 artarak 215.2 milyar liraya yükseldi. Bu tür borçlarda en çok artış olan il ise yüzde 33.1 ile Antalya oldu. Artışta bu ili yüzde 32.8 ile Nevşehir, yüzde 31.8 ile Elazığ, yüzde 31.6 ile Muğla ve yüzde 30.7 ile Çorum izledi. Bu tür borçlar İstanbul’da yüzde 25.5 yükselirken en düşük artış ise yüzde 18.4 ile Hakkâri’de hesaplandı.

Ayrıca ihtiyaç kredisi borçları ortalama yüzde 7.8 artışla 880.4 milyar liraya çıktı. En çok artış olan iller ise yüzde 13.2 ile Tunceli, yüzde 12.2 ile Ardahan, yüzde 12.1 ile Gümüşhane, yüzde 11.8 ile Rize ve yüzde 11.7 ile Kırşehir. İstanbul’da artış yüzde 8.2. En çok düşüş ise yüzde 2.2 ile Hatay’da.

Öte yandan BDDK’nin daha güncel verilerine göre 17 Mayıs haftası itibarıyla tüketici kredileri 2023 sonuna kıyasla yüzde 13.7, 18 Mayıs 2023’e kıyasla yüzde 49.6 artışla 3 trilyon lira oldu. Bu kapsamda bireysel kredi kartı borçları sırasıyla yüzde 19.9 ve yüzde 106.6 artışla 1 trilyon 385 milyar liraya ulaştı.

