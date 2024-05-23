Mehmet Şimşek duyurdu: Sosyal medyadan ‘vergi ihbarı’ dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için GİB’in yeni kanalları devreye aldığını belirterek, "İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 19:47
Mehmet Şimşek duyurdu: Sosyal medyadan ‘vergi ihbarı’ dönemi
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yeni devreye aldığı kanallara ilişkin paylaşım yaptı.

Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek."

İHBAR EDİLEBİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla GİB'in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi.

Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.

Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.

Öte yandan, denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikayetlerini, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekiyor.


Mehmet Şimşek haberleri sosyal medya haberleri Dijital Vergi Dairesi haberleri vergi haberleri vergi dairesi haberleri ihbar haberleri

İlgili Haberler

Bakan Mehmet Şimşek: Müdahale etmeseydik 40 milyar dolar altın ithal edilecekti

Bakan Mehmet Şimşek: Müdahale etmeseydik 40 milyar dolar altın ithal edilecekti
Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi

Mehmet Şimşek enflasyon için tarih verdi
Mehmet Şimşek'ten borsada yatırım yapacaklara uyarı!

Mehmet Şimşek'ten borsada yatırım yapacaklara uyarı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı

Erdoğan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı: Yerine yönetmelik yayımlandı
Meteoroloji’den ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

Meteoroloji’den ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!
RTÜK Başkanı'nın hedefinde o programlar var: 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız'

RTÜK Başkanı'nın hedefinde o programlar var: 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da biz gereğini yapacağız'
İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu

İstanbul’da M2 metro hattında intihar girişimi: Seferler durduruldu
12 dönümlük deniz manzaralı belediye binası satışa çıkarıldı

12 dönümlük deniz manzaralı belediye binası satışa çıkarıldı
Doğadan toplanan yaklaşık 3 bin bitki koruma altında

Doğadan toplanan yaklaşık 3 bin bitki koruma altında
AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması

AkTroll'den Beyaz TV sunucusuna 'Adnan Oktar' suçlaması
Bakım evinde evlenen çift ‘Guinness’e başvurdu

Bakım evinde evlenen çift ‘Guinness’e başvurdu