İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe 'Yeni bir teklifimiz' var diyerek duyurdu: Engelsiz taksilerin özelliklerini sıraladı

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından İstanbul'da taksi erişimi sorununu en çok engelliler ve dezavantajlı bireylerin yaşadığına dikkat çekerek, engelsiz taksi, minibüs ve taksi dolmuşların dönüşümü teklifini anlattı.

Buğra, ilk etapta 500 adet önerilen engelsiz taksilerin özelliklerini sıraladı. Buğra, "Özel koşullara ve araç özelliklerine sahip Engelsiz Taksilerimizde engelli kart ve anne kart sahiplerine normal sarı taksi tarifesi üzerinden hizmet sunulurken diğer kullanıcılara normal tarifenin yüzde 30 üzerinde bir ücretle hizmet sunacaktır" dedi.

"Yapılan detaylı ölçümler ve çalışmalar sonucunda 1803 minibüsün ihtiyaç fazlası olduğunu tespit ettik" ifadelerini kullanan Buğra, "Bu minibüslerin dönüşümü ve taksi hizmetine başlamasıyla yaşanan taksiye erişim sorununun azaltılması için de bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduk" diye konuştu.

FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Buğra, yapılacak dönüşümle birlikte minibüslerin 8 yolcu kapasiteli taksilere dönüştürüleceğini ve araçların İstanbulkart'a entegre olacağını, farklı ödeme seçenekleri bulunacağını, kamera-araç takip sistemi bulundurulacağını belirtti.

Söz konusu teklifin geçen ay UKOME’ye sunulduğunu ve alt komisyona sevk edildiğini söyleyen Buğra, "Artık bu teklifimizin kabulünü ve herkesin İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için görevini yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: