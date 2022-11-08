Esenyurt'ta bir taksici, müşterisini yol üzerinde indirerek darbetti

08 Kasım 2022 Salı, 11:12

İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı.

Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darbetmeye başladı.

Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki yurttaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.

Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.