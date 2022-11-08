Esenyurt'ta bir taksici, müşterisini yol üzerinde indirerek darbetti
Esenyurt'ta taksideki bir müşteri, taksi şoförü tarafından yol üzerinden indirilerek darbedildi. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki yurttaşlar müdahale etti.
İstanbul Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı.
Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darbetmeye başladı.
Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki yurttaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.
Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Video Haberler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu