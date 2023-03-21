Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 17:59

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 17:59

Son yıllarda insan sağlığına olan faydaları ile kendinden söz edilen ve bilim dünyası tarafından pek çok araştırmaya konu edilen bamya kurusunun faydaları ve fiyatı araştırılıyor. Peki, Kuru Bamya nedir? Kuru Bamya faydaları nelerdir? Kuru Bamya fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

KURU BAMYA NEDİR?

Bamya, ebegümecigiller familyasından ılık iklimlerde yetişen bir yıllık bitki türüdür. Kuru bamya ise bamyaların toplanıp fırında veya güneşli havada kurutulması ile ortaya çıkan ürüne denir.

KURU BAMYA FAYDALARI NELERDİR?

Lif açısından ve kaygan sıvısı nedeniyle mide ve sindirim sistemine dost bir bitkidir.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına ve idrar yollarından bol su ile başaltım yapmasını sağlamaktadır.

Yine lif oranın yüksek olması nedeniyle uzun süre tokluk hissi sağlamaktadır.

KURU BAMYA FİYATI NEDİR?

Kuru bamya, kurutulduktan sonra satış fiyatı 800 TL ile 1000 TL’ye kadar çıkıyor.

Dükkanında kuru bamya satan aktar Mehmet Karaman, "Kuru bamya fiyatları 1000 TL . Normalde çiçek bamya diye tabir ettiğimiz kuru bamya bir gram altın ne kadar fiyat ise o fiyattaydı. Şuanda da aynı. Fiyatının bu kadar pahalı olmasının sebebi zahmetli olması. Her gün toplamak gerekir, ilgilenmek gerekir. Bence bu fiyatı hak ediyor. Fiyatının yüksek olması sebebiyle o eski rağbet artık yok. Eskiden genellikle hep 100 gram alırlardı. Artık 50 gram almaya başladılar. Özel bir toprak ürünü diyebiliriz. Aynı zamanda da çok faydalı bir bitki" dedi.

BAMYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir

Enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağlar

Kansere karşı korur

Sindirim sistemini düzenler

Bilişsel fonksiyonları iyileştirir

Kilo vermeye yardımcıdır



