MASAK düzenlemesi yürürlükte: Kripto varlıklarda o zorunluluk başladı!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:23

Türkiye’deki kripto para borsaları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından getirilen düzenleme ile birlikte, kripto varlık işlemlerinde şeffaflık sağlamak amacıyla kimlik doğrulama süreçlerine geçti. 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren bu düzenleme ile, 15 bin lira üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri, adres ve cüzdan adresi gibi bilgiler zorunlu hale geldi.

İŞLEMLER İPTAL EDİLEBİLECEK

MASAK’ın hazırladığı düzenlemeyle, kripto varlık transferlerinin şeffaflığını artırmak amaçlanırken, borsalara gerekli bilgileri talep etme hakkı tanındı. Kimlik bilgileri eksik olan kullanıcıların işlemleri iptal edilebilecek.

Paribu Hukuk Direktörü Mehmet Türkarslan, “Biz düzenlemenin gerektirdiği teknik altyapı güncellemelerini tamamladık ve kullanıcılarımızın yeni düzenlemeler sonrası işlemlerine sorunsuz devam edebilmesi için gerekli bilgilendirmeleri yaparak ‘travel rule’ düzenlemelerini uygulamaya başladık” diye konuştu.

CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, kimlik doğrulamanın artık zorunlu hale geldiğini ve kara para aklama ile yasa dışı finansmanla mücadelede önemli bir adım atıldığını belirtti. Ayrıca, bazı yatırımcıların işlem sürelerinde küçük gecikmeler yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez ise, kripto varlık çekme ve yatırma işlemleri sırasında, kullanıcıların alıcı ya da gönderici bilgilerini sağlamalarının gerektiğini bildirdi.