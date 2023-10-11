MASAK nedir? MASAK'ın açılımı nedir? MASAK'ın görevi nedir?
'MASAK nedir?' sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. MASAK açılımı, görevleri, yetkileri ve ne iş yaptığı araştırılıyor. Peki, MASAK nedir? MASAK'ın açılımı nedir? MASAK'ın görevi nedir?
Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ne olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, MASAK nedir? MASAK'ın açılımı nedir? MASAK'ın görevi nedir?
MASAK'IN AÇILIMI NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görevini yapan MASAK'ın açılımı: Malî Suçları Araştırma Kurulu'dur.
MASAK NE DEMEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.Bu anlamda MASAK’ın temel fonksiyonu da suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar ve sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek, veri toplamak, toplanan verileri analiz etmek ve değerlendirmek, araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak ve elde edilen bilgi ve sonuçları ilgili makamlara iletmektir.
MASAK'IN GÖREVLERİ NELERDİR?
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili veri toplamak, değerlendirmek ve analiz etmek.
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili inceleme yapmak veya yaptırmak.
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili önleyici tedbirler almak veya aldırmak.
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunmak.
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili kanun ve yönetmelik taslakları hazırlamak.
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
- Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve eğitmek.
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