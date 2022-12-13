Mastercard: Küresel enflasyon zirveyi gördü
Mastercard Economics Institute'nin Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Afrika baş ekonomisti Davit Mann, küresel enflasyonun zirveyi gördüğünü, ancak 2023'te Covid-19 öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam edeceğini söyledi.
CNBC'e değerlendirmelerde bulunan Mann, "Enflasyon bu yıl zirveyi gördü ancak 2023'te pandemi öncesi düzeye göre daha yüksek kalmayı sürdürecek" dedi. Enflasyonun 2019'daki seviyesine gerilemesinin "birkaç yıl" süreceğini söyleyen Mann, "Enflasyonun 2019'da olduğumuz seviyelere doğru geri gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Baş ekonomist, enflasyona nedeniyle, "gereğinden fazla" faiz artışı yapılmaması gerektiğini söyledi.
Mann, ABD'de tüketicilerin yüksek enflasyona rağmen seyahat gibi isteğe bağlı harcamalar yapmaya istekli olduklarını aktardı.
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