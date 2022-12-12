Erdoğan'dan 'düşük faiz' açıklaması: 'Enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini daha çok hissedeceğiz'

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:08

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "Tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz" iddiasında bulundu.

"HAMBURGER BURADA ÇOK AMA TOGG YOK"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden yurt dışı seyahatleri üzerinden eleştiren Erdoğan, "Davet edildiği halde TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler katarsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok" diye konuştu.

DÜŞÜK FAİZ VURGUSU

Erdoğan konuşmasında, "Avrupası ve ABD'si dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA BU SENE 4 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ"

* Savunma sanayinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. 20 yıl gibi kısa sürede çok büyük başarı hikayesi yazdık. Bundan 20 yıl önce savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız 56'yken bugün 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülüyorken ayrısı son 6-7 yılda başlatılmak üzere bugün bu sayı 750'yi geçti. Savunma projeleri bütçesini 5,5 milyar dolardan 75 milyarın üzerine çıkardık.

* Toplam 248 milyon Dolar savunma sanayi ihracatı yaparken bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Yabancılara muhtaç olan ülkeyi, NATO müttefiklerine ileri teknolojili ürünler satan bir ülke haline getirdik. İHA'ların üretim ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Tüm bunları birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargo, tehditlere, baskılara rağmen başardık. 20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz alanda sabırla çalışarak, pes etmeyerek tabloyu tamamen tersine çevirdik. Benzer başarı örneklerinin havacılıktan, bankacılığa kadar birçok sektörde yaşandığını biliyoruz.

"PETROL ÜRETİMİMİZİ GÜNLÜK 100 BİN VARİLE ÇIKARTMAYI PLANLIYORUZ"

* Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. THY sektördeki öncü rolünü günden güne tahkim ediyor. Enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerimizle Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazla yeni dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan petrol, doğal gaz arama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz. Son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli Haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz. TOGG ile milletimizin 60 yıllık hayalini daha gerçeğe dönüştürüyoruz.

* 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99'uncu yılına bir armağan olarak TOGG'un Gemlik'teki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Akıllı cihaz diye tabir edilen TOGG'un testleri devam ediyor. Birkaç ay içinde TOGG'u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik'ten devrin otomobiliyle verdik. Davet edildiği halde TOGG'un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin km öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi cahilliğiyle baş başa bırakıyorum. Gel be gel, bir şeyler görürsün, bir şeyler katarsın. Hamburger burada çok ama TOGG yok. Türkiye'nin meselelerine yerli ve milli çözümler üretmek yerine ithal ekonomicilerden medet umanları içinde bulundukları gaflet uykusundan uyanmaya davet ediyoruz. Bizim bilgelerimiz burada. Bu gençlik ithal değil, yerli ve milli.

FAİZ 'SAVUNMASI'

* Avrupası ve ABD'si dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntısı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında dahil edene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize yaklaşıyor.

* Bugün atacağımız adımların neticelerini gelecekte göreceğiz. Biz başkalarının eksik ve hatalarına değil her zaman kendimize odaklandık, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Doğru bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Meyve veren ağacı taşlamayı hatta mümkünse kökünü kurutmaya çalışan zihniyet karşımızda yer aldı. Yapamazsınız dediler. Ama biz bunların hiçbirine eyvallah etmedik, boyun eğmedik.

* Unutmayın inanç tekeden bile süt çıkarır inancıyla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ettik. İşte Çanakkale Köprüsü, dünyada ilk 3 taneden bir tanesi. Şimdiye kadar başardıklarımızı gelecekteki başarılarımızın öncüsü olarak görüp yeni hedefler belirlememiz gerekiyor. İnovatif ürünlerle dünya pazarlarında boy gösteren ülke olmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Üretim zenginliği, kalite altyapısı, insan kaynağı dünyanın her yerine ihracat kaynağı gibi pek çok avantaja sahibiz.