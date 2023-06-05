Son Dakika... ENAG mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:14

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:36

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin iki farklı rakam açıkladı.

Doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu. Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38.96 oldu.

1. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında değişmediği varsayımı:



ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %7.35 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %109.01 olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %38.96 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2023

Doğalgaz fiyatının ücretsiz olduğu varsayımına göre yapılan araştırma sonuçlarına göre de, mayısta enflasyon yüzde 5.68 artış gösterdi. Son 12 aylık artış ise yüzde 105.45 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 36.59 oldu.

2. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 (sıfır) lira olduğu varsayımı:



ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında %5.68 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %105.45 olarak gerçekleşti.



Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise %36.59 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) June 5, 2023

ENAG not olarak özellikle 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçim sonrası 3 gün boyunca fiyatlardaki artış kayda değer nitelikte olduğunu vurguladı.

TÜİK NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, mayıs ayı enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

Öte yandan TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.

2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak.

TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti. Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yılsonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39.62'YE İNECEK

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 47.32

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.