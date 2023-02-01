Skoda'dan buz üzerinde dünya rekoru

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 16:10

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 16:10

Skoda, driftte iki yeni dünya rekoru kırmayı başardı. Skoda Enyaq iV vRS, donmuş bir gölde 7.35 kilometre boyunca kesintisiz drift yaparak İsveç'te rekorların sahibi oldu.

Bonneville Salt Flats'te 2011'de rekor kıran en yüksek hız çalışmasının ardından Skoda, bu kez “Buz Üzerinde En Uzun Sürekli Araç Sürüklenmesi” ve bu rekoru kıran elektrikli unvanıyla birlikte iki Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Rekor için özel bir Skoda Enyaq iV VRS SUV kullanıldı.

DONMUŞ GÖLDE REKOR

İsveç'te donmuş göl Stortjarnen üzerinde direksiyona geçen sürücü Richard Meaden 188 metre uzunluğundaki dairesel turlarla 7.35 kilometre boyunca kayarak rekora imza attı.

Toplam 15 dakika 58 saniye süren sürüşte 39 tur atıldı.

Skoda'nın 2011'de 2 litrelik Octavia vRS'in 365 kilometre/saat hız ile rekor kırdığında da direksiyonda oturan Maden Richard Meaden şöyle konuştu:

"Başka bir rekor kıran Skoda'nın direksiyonuna geri dönmek oldukça özel...

Burada elektrikli bir arabayı buz üzerinde sürükleyeceğimizi kim düşünebilirdi?

Bu otomotiv dünyasının ne kadar değiştiğini ve ne kadar heyecan verici olduğunu gösteriyor.”