MB 3 kere yazdı, 3 kere sildi

Merkez Bankası, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. İYİ Parti'li Erhan Usta, MB'nin faiz kararı ile ilgili tweetini 1.5 saatte 3 kere silip tekrar paylaştığını söyledi. Usta, MB Başkanı Kavcıoğlu'na seslenerek "Hesap ver" dedi.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2021 Cuma, 16:23
MB 3 kere yazdı, 3 kere sildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi.

MB TWEETİNİ 3 KERE SİLDİ

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili tweetini 1.5 saat içersinde 3 kere silip tekrar attığını söyledi.

"OLACAĞI BUDUR"

"Türkiye'nin en güzide kurumunu ne hala getirdiniz!" diyerek isyan eden Usta, ehli olmayan kişilerin göreve getirilmesi sonucu böyle durumların yaşandığını belirtti.

Paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu etiketleyen Usta, "Hesap ver Şahap Kavcıoğlu" dedi.

Usta'nın paylaşımı şu şekilde: 

  • Merkez Bankası bugün 1,5 saat içinde, aynı konuyla ilgili üç defa twit attı sildi, twit attı sildi. Ehil olmayanları iş başına getirirseniz olacağı budur. Türkiye’nin en güzide kurumunu ne hale getirdiniz! Hesap ver @sahapkavcioglu


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