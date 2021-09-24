MB 3 kere yazdı, 3 kere sildi
Merkez Bankası, Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. İYİ Parti'li Erhan Usta, MB'nin faiz kararı ile ilgili tweetini 1.5 saatte 3 kere silip tekrar paylaştığını söyledi. Usta, MB Başkanı Kavcıoğlu'na seslenerek "Hesap ver" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi.
MB TWEETİNİ 3 KERE SİLDİ
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili tweetini 1.5 saat içersinde 3 kere silip tekrar attığını söyledi.
"OLACAĞI BUDUR"
"Türkiye'nin en güzide kurumunu ne hala getirdiniz!" diyerek isyan eden Usta, ehli olmayan kişilerin göreve getirilmesi sonucu böyle durumların yaşandığını belirtti.
Paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu etiketleyen Usta, "Hesap ver Şahap Kavcıoğlu" dedi.
Usta'nın paylaşımı şu şekilde:
- Merkez Bankası bugün 1,5 saat içinde, aynı konuyla ilgili üç defa twit attı sildi, twit attı sildi. Ehil olmayanları iş başına getirirseniz olacağı budur. Türkiye’nin en güzide kurumunu ne hale getirdiniz! Hesap ver @sahapkavcioglu
İlgili Haberler
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizle ilgili yeni kararını bugün açıklayacak ‘BİR CESARET SINAVI’
- Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesi dolar ve euro ne kadar oldu?
- Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame: "Sübvansiyona yetecek kadar dolarımız yok"
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Öğretmenden öğrencilere skandal sorular
- Çok konuşulacak iddia: Ülkeyi terk ediyorlar
- 'Teşkilatçı' kurye için karar verildi
- Yabancı bankalardan 'Türkiye' tahmini
- Murat Ülker'den 'pahalılık' yanıtı
- Tarkan sildiği fotoğrafa açıklık getirdi
- Kuntz'a sürpriz yardımcı! O ismi tercih etti!
- Kaya'dan zehir zemberek sözler
- AYM'den 'Hayata Dönüş' kararı