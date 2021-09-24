MB 3 kere yazdı, 3 kere sildi

24 Eylül 2021 Cuma, 16:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında dün toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi.

MB TWEETİNİ 3 KERE SİLDİ

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili tweetini 1.5 saat içersinde 3 kere silip tekrar attığını söyledi.

"OLACAĞI BUDUR"

"Türkiye'nin en güzide kurumunu ne hala getirdiniz!" diyerek isyan eden Usta, ehli olmayan kişilerin göreve getirilmesi sonucu böyle durumların yaşandığını belirtti.

Paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu etiketleyen Usta, "Hesap ver Şahap Kavcıoğlu" dedi.

Usta'nın paylaşımı şu şekilde: