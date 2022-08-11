McDonald's'tan Ukrayna kararı
ABD'li fast food zinciri McDonald's, savaşın devam ettiği Ukrayna'daki şubelerini önümüzdeki aylarda açmayı planladığını açıkladı.
ABD'li fast food zinciri McDonald's Ukrayna için yeniden çalışmalara başladı.
Şirket, bölgedeki savaş nedeniyle martta Ukrayna ve Rusya'daki restoranlarını kapatmış ve Rusya'daki işletme haklarının büyük bir bölümünü yerel bir lisans sahibine devretmişti.
McDonald's, öncelikle başkent Kiev'de olmak üzere, Ukrayna'nın batısındaki şubelerini kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu.
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