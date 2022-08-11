McDonald's'tan Ukrayna kararı

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:23

ABD'li fast food zinciri McDonald's Ukrayna için yeniden çalışmalara başladı.

Şirket, bölgedeki savaş nedeniyle martta Ukrayna ve Rusya'daki restoranlarını kapatmış ve Rusya'daki işletme haklarının büyük bir bölümünü yerel bir lisans sahibine devretmişti.

McDonald's, öncelikle başkent Kiev'de olmak üzere, Ukrayna'nın batısındaki şubelerini kademeli olarak yeniden açacağını duyurdu.