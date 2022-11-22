MEB, yoksul çocuklara verilecek ücretsiz okul yemeğinin 'maliyet' hesabını yapıyor

22 Kasım 2022 Salı, 04:00

Artan enflasyon nedeniyle çocukların boş beslenme çantaları ile okullara gittikleri dile getirilirken Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz okul yemeği için hâlâ “fayda-maliyet analiz çalışması” yürütüyor. Oysa okulların açılmasının üzerinden aylar geçti. İlk ara tatil bile geride kaldı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, artan yoksulluk ve gıda fiyatlarındaki fahiş artışın ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarda “yeterli beslenememe-açlık tehlikesi” yarattığına işaret ederek ücretsiz yemek dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önergeye verdiği yanıtta, MEB ile BM Dünya Gıda Programı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Ücretsiz Okul Yemeği Programı Fayda Maliyet Analizi İş Birliği Protokolü kapsamında “fayda-maliyet analizi çalışması yürütüldüğünü” bildirdi.

FAYDA ARAYIŞI

Yanıtta, “Bu çalışmada 11. Kalkınma Planı ve MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan dezavantajlı bölgelerden başlayarak okullarda ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik hedef kapsamında uygulamaya konulması durumunda MEB’e bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında yürütülecek ücretsiz okul öğle yemeği programının fayda maliyet analizinin yapılması amaçlandırmıştır” denildi. Yanıtta ayrıca taşımalı eğitim kapsamında ilköğretimde 571 bin 812, özel eğitimde 108 bin 67, ortaöğretimde 389 bin 558 öğrenci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen 350 bin öğrenci olmak üzere toplamda 1.4 milyon öğrencinin okul yemeği hizmetinden yararlandıkları kaydedildi.

Aygun, “Açlığın maliyet analizi mi olur? Bunlar halktan kopmuş. Yap-işlet-devret projeleri için şirketlere akan trilyonluk ödemelerde niye maliyet analizi yapmıyorlar? Kur korumalı mevduat hesabı için niye aynı analizi yapmıyorlar? Yoksul kesimleri düşündükleri yok” diyerek tepki gösterdi. Aygun, eleştirilerilerinde şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETTEN TASARRUF"

“Pilot çalışmanın tarihini bile bilemiyorlar. Sert bir kışa giriyoruz. Vatandaşımız artık evine et, süt, yumurta, peynir alamaz hale geldi. Ulusal bir sorunu bile BM ile işbirliği yaparak çözmeye çalışıyorlar. Her şeye kaynak veren, itibardan tasarrufa yanaşmayan iktidar, milletin boğazından tasarruf yapıyor. Bu Türkiye’ye yakışmıyor” dedi.