Çocukların yaşadığı yoksulluğu Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz anlattı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 16:39

Derinleşen ekonomik krizle birlikte yoksullaşmanın en çok hissedildiği yerlerden biri de okullar oldu. Gıda ürünlerine yapılan zamlar nedeniyle aileler çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Cumhuriyet TV'ye konuşan Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, okullarda çocukların beslenmesine dair ortaya çıkan tabloyu anlattı. Çocukların okullara aç geldiğini, beslenme çantasıyla gelen çocukların da yeterli ve dengeli beslenemediğini söyleyen Yılmaz, "Derinleşen yoksulluk en çok çocuklarımızı etkiledi" dedi.

YA KANTİNDEN ALIŞVERİŞ YA DA TOPLU TAŞIMA

Çocukların okula giderken toplu taşımaya binmekle kantinden alışveriş yapmak arasında karar vermek zorunda kaldığını anlatan Yılmaz, "Çocuklar çok hesap yapıyor, okula içi boş ekmekle gelen, açlıktan bayılan çocuklar var" ifadelerini kullandı.

Kantinlerde tost ücretlerinin 12-13 lira arasında değiştiğini, bir öğle yemeğinin 35 liranın üzerine çıktığını söyleyen Yılmaz, "Okul masrafları velilerin aldıkları maaşların 3'te 1'ine tekabül eder hale geldi" dedi. Yılmaz, ebeveynlerin yoksulluk nedeniyle özellikle 15-17 yaş arası çocukları okuldan alıp aileye katkı vermesi için işe yolladığını da belirtti. Yılmaz, ücretsiz okul yemeğinin Türkiye genelinde bir an önce başlatılması için çağrıda bulundu.

BESLENME ÇANTASI HAZIRLAMAK LÜKS OLDU

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise beslenme çantasına konulan gıda maddelerinin fiyatlarında yaşanan değişimi yaptığı çalışmayla ortaya koydu.

Çalışmaya göre bir yılda zeytinin kilosu 52 TL’den 89 TL’ye, peynirin kilosu 81 TL’den 205 TL’ye, domatesin kilosu 7,36 TL'den 20 TL'ye çıktı. Aynı dönemde, okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyatında da fahiş artış kaydedildi. Kantinlerdeki ortalama gözleme fiyatı 12 TL'den 20 TL'ye, yarım ekmek tost ise 9 TL'den 15 TL'ye çıktı. 500 ml'lik su ise yüzde 100’lük artışla ile 3 TL’ye ulaştı.