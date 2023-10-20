Meclis'e sunuldu: Tasarruf yine sözde kaldı!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

Meclis’e sunulan 2024 bütçesinin gerekçesinde, kamuya ait lojman, taşıt, telefon sayılarına da yer verildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait toplam 192 bin 526 lojman ve sosyal tesis bulunuyor. Lojman sayısı 191 bin 6, sosyal tesis sayısı ise 1520. En fazla lojman ve tesis 52 bin 928 ile Milli Savunma Bakanlığı’nda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’na ait lojman sayısı ise 521. İçerisinde bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelerde toplam 49 bin 121 araç bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda bulunan 461 aracın 237’si binek otomobil. Kamuda özel bütçeli idarelere ait toplam 5 bin 36, yükseköğretim kurumlarına ait de toplam 4 bin 305 taşıt var. Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait toplam taşıt sayısı da 100. Buna karşın gelecek yılın bütçesinde kamuya yine çok sayıda taşıt alınmasına karar verildi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait toplam telefon ve faks hat sayısı da da 34 bin 143. Cumhurbaşkanlığı’na ait santrala bağlı 4 bin 900, müstakil 4, cep telefonu 272 olmak üzere toplam 5 bin 176 telefon bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı’nda toplam 100 de faks var.