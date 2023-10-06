Meclis’in gündemi ‘ekonomi torbası’... Emekliye kötü haber! Emekli maaşı düzenlemesi ne zaman ?

Yayınlanma: 06.10.2023 - 10:44

Güncelleme: 06.10.2023 - 10:44

TBMM, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanması süreciyle başlattığı yeni yasama dönemini, önümüzdeki haftadan itibaren önemli kanuni düzenlemelerle sürdürecek. AKP, ilk olarak Orta Vadeli Program’daki (OVP) ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri içeren torba yasayı tamamlamak üzere çalışırken, emekli maaşlarında artışa yönelik henüz bir adım atılması beklenmiyor. Alınacak karara göre, emekli düzenlemesinin aralık ayında yapılabileceğine işaret ediliyor.

Milliyet'in haberine göre, AKP grubu, TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla birlikte rafta bekleyen bazı kritik yasal düzenlemelerle ilgili hummalı bir çalışma başlattı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada emekli zammı düzenlemesine ilişkin olarak, “Yeni dönemde milyonca kişiyi ilgilendiren önemli düzenlemeler için mesai yapılacak. Emeklilerden gençlere kadar toplumun her kesimine özel yasal düzenlemeler teker teker hayata geçirilecek. İlk yasa tekliflerinden biri emekli maaşlarına yapılacak düzenleme olacak. Aile Bankası’ndan gençlere özel desteklere kadar birçok yasal düzenleme görüşülecek” ifadelerini kullanmıştı.

ARALIK AYI BEKLENİR Mİ?

AKP grubu, bu kapsamda ilk olarak Orta Vadeli Program’daki (OVP) ihtiyaç duyulan yapısal düzenlemeleri içeren torba yasayı tamamlamak üzere çalışıyor. Emekli maaşlarında artışa yönelik adımın ise hazırlanan torba yasada gündeme gelmeyebileceği belirtiliyor. Emeklilerle ilgili düzenlemenin, Cumhurbaşkanı’nın vereceği kararın ardından tüm partilerin mutabakatıyla Genel Kurul’da görüşülen herhangi bir teklife eklenebileceği değerlendiriliyor. AKP kurmayları, 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan mali sıkıntıya işaret ederken, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için ciddi bir bütçe ihtiyacına işaret ediyor. Bu nedenle emekli düzenlemesinin aralık ayına kalabileceği ifade ediliyor.

GÜNLÜK KİRALAMAYA SINIR

AKP, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine “günlük kiralık evler” yasa teklifini de getirecek. Buna göre, evini 6 aya kadar kiralamak isteyen ev sahipleri için Borçlar Kanunu’nda ayrı bir statü tanımı yapılacak. Evini kiraya vermek isteyen konut sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ruhsat almak zorunda olacak; kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın para cezası verilebilecek. Yeni düzenlemeyle sektör açısından ortaya çıkan “denetim dışılığın” ve “güvenlik açığı” sorununun çözülmesi hedefleniyor.