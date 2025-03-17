Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü: Neler konuşuldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mehmet Şimşek ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile görüştü: Neler konuşuldu?
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AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:36

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.


Etiketler: #ekonomi #Ekonomik işbirliği #telefon görüşmesi

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