Mehmet Şimşek'ten 'yabancı sermaye' çıkışı!

Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:25

Güncelleme: 28.04.2024 - 16:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçmiş döneme göre artık uygun maliyetli dış finansman sağladığını söyledi.

Bakan Şimşek, 2023 yılının ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olduğunu belirtirken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini ifade etti.

Verileri değerlendiren Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" şeklinde bir çıkışta bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, "Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti" ifadelerini kullandı.