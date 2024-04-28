Mehmet Şimşek'ten 'yabancı sermaye' çıkışı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası dönemi kapsayan Haziran 2023-Şubat 2024'te 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:25
Mehmet Şimşek'ten 'yabancı sermaye' çıkışı!
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçmiş döneme göre artık uygun maliyetli dış finansman sağladığını söyledi. 

Bakan Şimşek, 2023 yılının ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olduğunu belirtirken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini ifade etti.

Verileri değerlendiren Mehmet Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" şeklinde bir çıkışta bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Şimşek, "Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti" ifadelerini kullandı.

 


Mehmet Şimşek haberleri portföy giriş haberleri sermaye haberleri

İlgili Haberler

Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a gitti

Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a gitti
Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...

Emin misiniz Sayın Şimşek! Vergide 'amansız' sıfırlamalar...
Bakan Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması

Bakan Mehmet Şimşek'ten KDV açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Rolex'i ile gündem olan AKP'li Yenişehirlioğlu'nun ultra lüks bir saati daha ortaya çıktı

'Rolex'i ile gündem olan AKP'li Yenişehirlioğlu'nun ultra lüks bir saati daha ortaya çıktı
Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!

Dderbisinde sakatlanmıştı: İsmail Yüksek’in tedavi süreci başladı!
Esenyurt Belediye Başkanı, sokak köpeğini yağmurdan koruyan çocuğu ağırladı

Esenyurt Belediye Başkanı, sokak köpeğini yağmurdan koruyan çocuğu ağırladı
Erman Toroğlu’ndan olay benzetme: Suni çimi şişme kadına benzetti!

Erman Toroğlu’ndan olay benzetme: Suni çimi şişme kadına benzetti!
Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı

Meral Akşener 'Genel Başkan' ifadesini kaldırdı
Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!

Antalya’da trafik cinayeti: Eşi ve kızının gözü önünde katledildi!
Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu

Son Dakika... Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu