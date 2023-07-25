Mehmet Şimşek: Merkez Bankası'nın bugünkü kararları cari açığı azaltmaya yönelik

Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:59

Güncelleme: 25.07.2023 - 12:59

İktidara yakın Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın iletişim stratejisini eleştirdiği bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sn Şimşek ve Merkez Bankası ekibine, "yüksek faize ilişkin" dikkatli olmalarını söylemiş, ekonomide viraja sert girmeyip, virajı geniş almalarını tavsiye etmiş durumda!" dedi.

Bu yazının hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'ndan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarının enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunun altını çizdi.

Şimşek Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ülkemizin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ediyoruz.



Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı kararlar cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yöneliktir. Sınırlı… https://t.co/KwAJgrRo8C — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 25, 2023

MERKEZ’DEN YENİ ADIMLAR

TCMB finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırını yüzde 2'ye düşürmüş, ayrıca, kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranını yüzde 2,89'a yükseltmişti.