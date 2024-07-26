CHP'li Deniz Yavuzyılmaz ortaya çıkardı: Mehmet Şimşek’in imzasıyla devlet 41 milyar 401 milyon lira zarara uğratılmış

Yayınlanma: 26.07.2024 - 00:24

Güncelleme: 26.07.2024 - 00:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2017 yılında başbakan yardımcısı olan Mehmet Şimşek’in imzasıyla devletin güncel kurla 41 milyar 401 milyon TL zarara uğratıldığını söyledi.

Tele1’e konuşan Deniz Yavuzyılmaz’ın açıklaması şöyle:

“2017 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de imzasıyla birlikte AKP’nin özelleştirme sürecindeki Elektrik Dağıtım şirketleri ve termik santrallerin devlete olan Amerikan doları cinsinden borçlarını Türk lirasına çevirip üzerine 6 yıl boyunca da 6 taksit yaptığını ve devleti devasa tutarda zarara uğrattığını tespit ettik.

Bakın AKP’nin Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sahibi Aydem enerjinin eski adıyla Elsan’ın sahip olduğu yatağın termik santralinin devlete olan Amerikan doları cinsinden özelleştirme borçlarını TL’ye çevirip 6 taksit yaparak büyük bir zarar yarattığını tespit ettik resmi belgeleriyle. Zarar 263 milyon dolar ve 2017 yılında sözleşme imzalandığında Amerikan doları cinsinden borçlar TL’ye 3,53 kurundan dönüldü ve bu oranda yıl boyunca ödenmeye devam etti.

6 yılın sonunda son taksidin ödendiği tarih 2022 yılı aralık ayı ve dolar kuru 18,61 TL’ydi. Yani 5 kat fark vardı. Dolayısıyla devasa bir zarar burada AKP’nin şirketlere yandaş şirketlerine yaptığı peşkeş ile oluşmuş oldu. Belgeleri ile ispat ettiğimiz toplam 10 şirkete bu şekilde devlete olan Amerikan doları cinsinden özelleştirme borçlarının TL’ye çevrilip üzerine 6 yıl boyunca 6 taksit yapılması ile birlikte oluşturulan zarar 1 milyar 257 milyon dolar güncel kurla 41 milyar 401 milyon TL.”