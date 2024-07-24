Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerin güçlendiğini söyledi. Şimşek, bu sayede dış yükümlülüklerin azaltıldığını iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:39
Mehmet Şimşek'ten 'rezerv' açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomi programıyla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerin güçlendiğini savundu.

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdiğine dair bir haberi alıntılayarak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

 


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