Mehmet Şimşek yine ‘sabır’ istedi… Enflasyon ne zaman tek hanelere düşecek?

Yayınlanma: 16.09.2024 - 21:58

Güncelleme: 16.09.2024 - 22:11

Katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonda ilk yılı geçiş yılı olarak kabul ettiklerini ve finansal istikrarı önceliklendirdiklerini belirten Şimşek, "Çünkü kırılganlıklarımız vardı. Onları giderdik. Kırılganlıkları yönetmeniz lazımdı. Bakın politika yaparken, çerçeve çizerken, her zaman en kritiğinden başlarsınız diğerlerini zamana yararsınız. Koşullar önce enflasyonu yükseltecek nitelikte. Daha sonra biz indirebilecek para politikası gecikmeyle geliyor. Biz KKM riskini yönettik, kur riskini yönettik, bütçe açığını kontrol altına aldık. Bunları yapmasaydık, enflasyon çok farklı düzeyde olabilirdi" dedi.

"Gerçek dünya çok kompleks ve karmaşık. Modelleme ile tahminler yapıyorsunuz ve çok büyük tahminler içeriyor" diyen Şimşek, finansal riskleri yöneterek, önemli bir eşiği aştıklarını ve önemli bir süreci geride bıraktıklarını ifade etti.

“VATANDAŞ ŞİKAYETTE HAKLI”

Yurttaşın geçim sıkıntısından yana eleştirilerini de değerlendiren Şimşek, "Sıkıntıların farkındayız, vatandaşlarımız şikayette haklı. Markete, pazara gidiyorum, geçen hafta eşim Esra Hanım dedi ki, 'Markete uğrayalım.' Vatandaşlarımız geldi, şikayetleri doğru. Haklılar, bir geçim sıkıntımız var" dedi.

“FİYATLAR ARTIYOR AMA…”

"Enflasyon en kötü ve adaletsiz vergidir. Gelir dağılımını bozuyor" diyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Ne yapıp edip, kalıcı refah ve alım gücü için enflasyonu kontrol altına alıp aşağıya indirmemiz lazım. Enflasyonun 40 civarına inmesi fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. Enflasyon hızındaki düşüş geçen sene ortalama bir sepetin artışı yüzde 65 idi, bu sene ise yüzde 40 arttı. Fiyatlar artıyor ama daha yavaş artıyor. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Vatandaşın, dar gelirlinin çok etkilendiğinin farkındayız ama kestirme çözümler yok.

TEK HANELİ ENFLASYON İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye'nin şu an en büyük problemi geçim sıkıntısı ve gelir dağılımının bozulmasıdır. Kalıcı refah artışı için enflasyonu tekrar tek haneye indireceğiz. AK Parti daha önce bunu başardı. 90'lı yıllarda ortalama enflasyon 70'lerin üzerinde. Kolay değildi. Ama biz 2003 sonrasında enflasyonu tek haneye düşürdük ve orada tuttuk. Hain darbe girişime kadar. 2025'in ikinci yarısında rahatlama çok belirgin bir şekilde hissedilecek. Fiyatlardaki artış hızı zaten yavaşladı.

“HİZMET ENFLASYONU DAHA KATIDIR”

Genelde hizmet enflasyonu kemikleşir, katılaşır ve onu indirmek daha çok zaman alır. Bakın çünkü geriden geliyor. Örnek olarak kira. Kira hizmet enflasyonun içinde yani önemli bir kalem. Kiraları yönelik bir yüzde 25 uygulama yani üst limit getirilmişti. Bu kalktı. Şimdi neye bakarsanız bir önceki yılın enflasyonunu. Yani yeni kiralar yenilenirken son 12 aylık enflasyonu yazdırırsınız değil mi? Dolayısıyla hizmet enflasyonu daha katıdır ve daha yavaş düşer. Gelecek sene haziran ve temmuzda yüzde 20 yansıyacak. Bundan dolayı zamana ihtiyacımız var. Yani fiyat artışlarındaki yavaşlama hissedilir derecede.

“ŞOK TERAPİ UYGULAMADIK”

Örneğin konut arzını artıracağız. Deprem bölgesinde bu sene 201 bin konut teslim edilecek. Gelecek sene 250 bin ilave konut sunulacak. İstanbul'da da konut arzını artıracak programlar var. Hizmetteki düşüş daha da belirgin şekilde hissedilecek. Mal enflasyonunda çok büyük bir eşiği aşmak üzereyiz. Hizmet enflasyonu da düşecek. Zamana ihtiyacımız var, sabır gerekiyor.

Biz bir şok terapi uygulamadık. O seçeneğin doğru olmadığını gördük. Bizim buradaki maksadımız, biz hayat pahalılığını kabul ediyoruz ve ilk yıl makro istikrarı öncelediğimizi söylüyorum. Rezerv bir sorun olmaktan çıkmıştır. Büyük riskleri azalttık. Sabra ve zaman ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın da desteği tam."