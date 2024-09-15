Bilal Erdoğan: Bir ekonomist olarak söylüyorum

Yayınlanma: 15.09.2024 - 21:05

Güncelleme: 15.09.2024 - 21:05

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AKP Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katılarak, gençlerle sohbet etti.

Mülteciler hakkında konuşan Erdoğan, 'ekonomist' olduğunu ifade ederek, "Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Bir ekonomist olarak söylüyorum. Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır. Bunu doğru yönetirsen kazanırsın. Hakkaniyet duygusunu zedelemezsin. Ayrıca suç ile ilişkilendiriyorlar. Çok büyük bir sorumsuzluk ve ahlaksızlık. Kesinlikle Türkiye'deki mültecilerin suç oranları, suç türleri itibarıyla kendi vatandaşımızınkinden daha düşük, daha az. Bir mülteci suç işlemeye nasıl cesaret etsin? Hemen deport edilir, ülkesine gönderilir. Bütün dünyada böyledir. Kayıtsız insanlar suç işlememeye, polisin radarına takılmamaya çalışır çünkü takılırsa geri gönderileceğini ama ısrarla 'Bir yerden bir şey bulalım da bir yerleri karıştıralım. Milleti birbirlerine kırdıralım, bunların gitmesini, dışarıdakilerin gelmemelerini sağlayalım' diye çalışan ahlaksız bir güruh var. Ülkeye zarar verme pahasını biçin bunu yapıyorlar. Siyaset için yapıyorlar, yüzde 1 oylarını 2 yapmak için yapıyorlar"

