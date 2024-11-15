Mehmet Şimşek: Vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:21

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sunumunda Türkiye’nin en büyük makroekonomik sorununun yüksek enflasyon olduğunu belirtirken vergi yüküyle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yüksek enflasyonla birlikte geçim derdine düşen yurttaşa karşın Şimşek, vergi yükünün yüksek olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgularken üstüne üstlük ''Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmaktır'' ifadelerini de kullandı. 2024 yılına ekonomik sorunlar damga vururken halk 2025'te nefes almayı beklerken enflasyona göre değil enflasyon beklentisine göre asgari ücrete zam yapılması tartışmalarının ardından bu sözler de halkın büyük bölümü için tablonun mevcut ekonomi yönetimi tarafından değiştirilemeyeceğini ortaya koydu.

Bütçe görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık bütçesi üzerine yaptığı sunumda Türkiye'nin en önemli ekonomik sorununun yüksek enflasyon olduğuna dikkat çekti. Şimşek, enflasyonu kontrol altına almak için gerekli adımları atacaklarını, yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceklerini ifade etti.

'VERGİ YÜKÜ ALGISI YANILTICI'

Bakan Şimşek, ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu yönündeki algıyı yalanladığını belirterek, "Vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıyız. Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmaktır" dedi. Ayrıca, kamu maliyesiyle ilgili olarak kamu ihale reformu ve KİT yönetişim reformlarına dair çalışmalara da değindi.

ENFLASYON VE EKONOMİK AKTİVİTE

Şimşek, yıllık enflasyonun hedeflenen seviyelere doğru ilerlediğini ve bu yılın mayıs ayında zirveye ulaştıktan sonra, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtti. Enflasyonun son 5 ayda 26,9 puan azalarak yüzde 48,6'ya gerilediğini söyledi. Para politikasına duyarlı temel mallarda enflasyon düşüşünün belirgin olduğunu, ancak hizmetlerde ataletin yüksek seyretmeye devam ettiğini ifade etti.

EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ FİNANSMAN

Büyüme öngörülerinin doğru yönde ilerlediğini söyleyen Bakan Şimşek, önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede bir toparlanma beklediklerini belirtti. Dış finansman kaynaklarına erişimin iyileştiğini ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altında tutulmasının hedeflendiğini açıkladı.

YAPISAL REFORMLARA HIZ VERİLECEK

Fiyat istikrarını sağlamak için gereken her şeyin yapılacağını belirten Şimşek, ekonomik büyüme ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara hız verileceğini vurguladı.