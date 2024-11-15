Mehmet Şimşek'ten 'asgari ücret' açıklaması

Yayınlanma: 15.11.2024 - 21:48

Güncelleme: 15.11.2024 - 22:26

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı.

Enflasyona dair değerlendiremelerde bulunan Şimşek, "Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız. 2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak" dedi.

KMM'den çıkışın yakın olduğunu aktaran Şimşek, "Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz" diyen Şimşek asgari ücret hakkında da şunları aktardı:

"Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."