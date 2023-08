AKP'li Cem Küçük açıkladı: Öğrencilere özel vergisiz telefon modelleri

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:24

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:26

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi öğrenciler için verilen vergisiz telefon vaadi için harekete geçilmekte olduğunu yandaş gazeteci Cem Küçük ''kesin olmamakla birlikte'' diyerek bildirdi. AKP iktidarı ile dolar kuru Türk Lirası karşısında son bir yılda yüzde 45 son beş yılda yüzde 335'e yakın değer kazandı. Yüsek vergiler de eklenince artık telefon alabilmek bile Türkiye'de zorlaştı.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Cem Küçük vergisiz verilecek olan telefonların modellerini sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşım ile açıkladı.

"Kesin ve nihai olmamakla birlikte" ifadesini kullanan Küçük'ün açıkladığı telefon modelleri ise şöyle:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022

OPPO: A15, Reno 5 Lite

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy

TCL: 20 SE, 20 E, L7

Realme: C21, C21Y, C25

Omix: X300, X500

Tecno Mobile: Camon 16

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5