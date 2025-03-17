Detaylar açıklandı: Memura yarım gün çalışma hakkı geliyor!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:41

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:41

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Hükümet, bu hakkın hayata geçebilmesi için "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Son halini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.

ÇALIŞMA SÜRESİNE GÖRE MAAŞLAR DÜŞECEK

Bu düzenleme, memur anne ve babaların çocuklarının bakımını kolaylaştırmak amacıyla uygulanacak. Doğum veya evlat edinme sonrası bu haktan faydalanılabilecek. Yarı zamanlı çalışma hakkı isteyenlerin maaşı, çalışma süresine göre yarıya düşecek. Eşler aynı anda bu haktan yararlanamayacak.

Yarı zamanlı çalışma hakkı, 2016'da Devlet Memurları Kanunu'na eklenmiş ancak 8 yıldır uygulanmamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu hak için düzenleme hazırlıklarını sürdürüyor.

ANNELERE SÜT İZNİ VERİLMEYECEK

Yarı zamanlı çalışan annelere süt izni verilmeyecek. Çalışma süresi, haftada 40 saat yerine 20 saate indirilecek ve haftanın belirli günlerinde çalışılacak. Evlat edinenler de aynı haklardan yararlanabilecek. Taslak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sonlandırılacak.