Milyonların beklediği memur zammı için son dakika haberi... Bakan Işıkhan açıkladı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 20:17

Güncelleme: 30.08.2023 - 20:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin sürecin yarın sonlanacağını açıkladı. Işıkhan, "Takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılları için zam oranını belirlemek için 11 kişiden oluşan hakem heyeti 3. toplantısını önceki gün yapmıştı.

Kurul, pazar günü gerçekleşen ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinlemişti.

SON TOPLANTI YARIN

Zam konusunda nihai kararın 31 Ağustos'a kadar açıklanması gerekiyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NEYDİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.