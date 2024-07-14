Toplantının ayrıntıları belli oldu: Emekli maaşında düğüm çözülecek mi?
Milyonlarca emeklinin gözü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek Kabine toplantısında olacak. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Erdoğan'a sunulacak.
Kabine, Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı ana gündem maddesi olacak.
EMEKLİ DÜZENLEMESİ
Habertürk'te yer alan habere göre, en merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma olacak. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Son karar, Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek.
Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.
ENFLASYON MASADA OLACAK
Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre kısmen aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı.
Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
OLASI ESAD GÖRÜŞMESİ
NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek.
Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan Esad görüşmesiyle ilgili son durum da konuşulacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Erdoğan açıklayacak.
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