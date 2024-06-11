Yayınlanma: 11.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 11.06.2024 - 10:34

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde, emekli maaşları ise 17’si ile 26’sı arasında yatırılıyor. Çalışan memur ve emeklilerin gündeminde ise maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı yer alıyor. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşlar bayramdan önce yatar mı?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Konuyla ilgili hükümet tarafından henüz bir açıklama yapılmadı fakat geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşlarının ikramiye ödemeleriyle birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor.