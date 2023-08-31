Mustafa Destici'den hükümete memur zammı tepkisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı zamlarına ilişkin hükümetin yeni bir çalışma yaparak, "en az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde bir teklif sunması" yönündeki görüşünü ifade etti.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:35
Mustafa Destici'den hükümete memur zammı tepkisi
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Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Mustafa Destici, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin kararını değerlendirdi.

Destici, kurulun kararının, memur ve memur emeklilerinin talep ve beklentilerini karşılamaktan uzak kaldığını, belirlenen zam oranlarının, Merkez Bankasının tahmini enflasyon beklentisi rakamlarının dahi altında olduğunu belirtti.

"TATMİN EDİCİ BİR TEKLİF SUNULMALI"

Mustafa Destici, "Temennimiz hükümetimizin yeni bir çalışma yaparak en az tahmini enflasyon rakamlarının üzerinde, çalışan ve emeklilerimizi tatmin edecek bir teklif sunmasıdır" ifadelerini kullandı.


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