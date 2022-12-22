Memurdan ilave zam talebi: 'Ek iyileştirme yapılmalı'
Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkması sonrasında memurlardan ek zam çağrısı geldi. Açıklama yapan Memur-Sen "Ocak ayında kamu personeline ek iyileştirme yapılmalı" talebinde bulundu.
Memur-Sen, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, memurlar için de ilave iyileştirmeler yapılması çağrısında bulundu.
Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "2023 Ocak ayında kamu görevlilerimize de yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" ifadesi yer aldı.
Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme ile belirlenen oranlarla maaş artışı alıyor. Buna göre ocak ayı için yüzde 8 zamma ek olarak 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak. Enflasyon farkı 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası belli olacak.
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