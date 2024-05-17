Memurlara çek, kupon ve nakit ödemeler kaldırıldı

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, memurlara verilen çek, kupon ve nakit ödemelerinin de kaldırıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:20
Memurlara çek, kupon ve nakit ödemeler kaldırıldı
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Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Genelgedeki konuyla ilgili yazılan madde şu şekilde oldu:

"Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak."

Genelgede ayrıca şu maddeler de yer aldı:

"Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.

Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

Bilet ücretini memurun kurumunun ödediği uçuşlarda kazanılan miller, kurumlar tarafından kullanılacak."


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