Memurlara çek, kupon ve nakit ödemeler kaldırıldı
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, memurlara verilen çek, kupon ve nakit ödemelerinin de kaldırıldığı bildirildi.
Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelgedeki konuyla ilgili yazılan madde şu şekilde oldu:
"Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak."
Genelgede ayrıca şu maddeler de yer aldı:
"Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.
Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.
Bilet ücretini memurun kurumunun ödediği uçuşlarda kazanılan miller, kurumlar tarafından kullanılacak."
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