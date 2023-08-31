Mercedes-Benz GLA yenilendi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:14

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:14

Mercedes GLA 200, sadece AMG paketi ile satışa sunuldu. Makyajlanan model Mercedes'in yeni motorunu kullanıyor.

Yeni Mercedes GLA hibrit sistemle geliyor. Benzinli motor elektrik destekli olarak çalışıyor. Yarı hibrit sistemde 48 voltluk güç kaynağı yer alıyor. İlk kalkış veya ara hızlanmalarda, anlık olarak 10 kW ek güç sağlanıyor.

Dört silindirli standart olarak sunulan bu motor DCT çift kavramalı şanzımanla birlikte geliyor.

Şimdilik yeni GLA tek motor ve donanım seçeneği ile satışa sunuluyor.

MERCEDES GLA TENİK ÖZELLİKLERİ

Motor hacmi: 1332 cc

Motor gücü: 163 hp / 270 Nm tork

0-100 km/sa hızlanma: 8.9 saniye

Maksimum hız: 210 km/sa

MERCEDES GLA 200 FİYAT

Mercedes GLA 200 FL AMG 2 milyon 473 bin 500 Türk Lirası fiyat etiketi ile satışa sunuldu.