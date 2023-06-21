Mercedes-Benz Türk Otobüs ar-ge ekibinden iç aydınlatma testleri

Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:45

Güncelleme: 21.06.2023 - 07:45

Mercedes-Benz Türk Otobüs araştırma ve geliştirme (ar-ge) ekibi, geliştirilmesinde öncü rol oynadığı ‘İç Aydınlatmaların Dijitalleştirilmesi’ projesi ile daha konforlu ve daha güvenli otobüs yolculukları hedefliyor. Otobüs ar-ge ekibi, söz konusu proje ile herhangi bir prototip aracı üretmeden bile yolcular için en konforlu, otobüs şoförleri için de yansıma nedeniyle sürüş emniyetini tehlikeye düşürmeyen en güvenilir aydınlatma sistemlerini geliştiriyor. Tamamen dijital ortamda geliştirilen aydınlatma sistemleri sayesinde, süreçte karşılaşılan iş yükünde azalma ve maliyetlerde düşüş hedefleniyor.

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Mercedes-Benz Türk Otobüs ar-ge ekibi, ‘İç Aydınlatmaların Dijitalleştirilmesi’ projesi ile otobüslerde sunulması regülasyonlarla zorunlu hale getirilen 'Acil Aydınlatma Sistemi' ve 'Ön Cam Üzerinden Oluşabilecek Yansımaların Sürüş Emniyetini Tehlikeye Düşürmesi' testlerini de gerçekleştirebiliyor. Acil Aydınlatma Sistemi; acil bir durumda şoför tarafından aktifleştirilebiliyor. Sistem aynı zamanda yolcuların acil ve güvenli bir şekilde otobüsten çıkışını sağlayabilmek adına hem koridor hem de kapı bölgelerinin belli bir homojenite ve limitlerde aydınlatılmasını zorunlu kılıyor. Otobüs ar-ge ekibi, ‘İç Aydınlatmaların Dijitalleştirilmesi’ projesi sayesinde Acil Aydınlatma Sistemi'nin gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığını prototip araçlar henüz üretilmeden tespit edebiliyor. Böylece gerekli iyileştirmeleri en kısa sürede gerçekleştirebiliyor.

MAKSİMUM GÜVENLİĞE SAHİP

'Ön Cam Üzerinden Oluşabilecek Yansımaların Sürüş Emniyetini Tehlikeye Düşürmesi' regülasyonu ise özellikle gece saatlerde, aracın çevresindeki ışığın minimal olduğu bölgelerde, aracın iç aydınlatmaları açık olsa dahi şoförün sürüş emniyetini tehlikeye düşüren bir yansımanın oluşmamasını zorunlu kılıyor. Sadece aydınlatmaları analiz etmenin yeterli olmadığı bu regülasyon için çevre geometrilerin rengi ve yansıma faktörlerinin de dikkate alınması gerekiyor.

‘İç Aydınlatmaların Dijitalleştirilmesi’ projesi ile simülasyonlarda tüm faktörler dikkate alınarak gerekli testler gerçekleştiriliyor ve aydınlatma sistemlerinin maksimum güvenliğe sahip olması sağlanıyor.