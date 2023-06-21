Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ‘Tek Niyet Memnuniyet’

Yayınlanma: 21.06.2023 - 06:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 06:00

Ağır ticari araç pazarına sunduğu araçlar ile Mercedes-Benz Türk, çatı şirketi Daimler Truck’ın global standartlarına uygun olarak sunduğu satış sonrası hizmetleriyle iddialı olmak niyetinde. Yetkili servislerindeki bakım ve onarım kalitesini teknolojik yeniliklere paralel olarak her geçen gün yükseltmeye özen gösteren şirket, müşterilerinin beklentilerine en üst seviyede cevap vermeyi amaçlıyor. Mercedes-Benz Türk Yetkili Servislerinde, kaporta & boya işlemlerini, orijinal yedek parça ve uzman teknik personel güvencesi ile gerçekleştiren yıldızlı araç sahipleri, tüm güvenlik, performans ve konfor özelliklerini koruyor. Yetkili servislerde onarım gören parçalar, aynı zamanda 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi kapsamına da alınıyor.

'MÜŞTERİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYORUZ'



Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Tolga Bilgisu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve Aksaray Kamyon Fabrikamızın üretim bantlarından inen araçlarımızda olduğu gibi bakım ve onarım hizmetlerimizde de üst düzey güvenlik, performans ve konfor sunuyoruz. Ülkemizde üretim yapan bir firma olarak stok ve parça bulunabilirliği konusunda önemli avantajlara sahibiz. Yetkili servislerimizde ‘Tek Niyet Memnuniyet’ diyerek kaporta & boya işlemlerini en hızlı şekilde gerçekleştiriyor, bu avantajımızı müşterilerimize sunuyoruz. Bu noktada hazır kamyon kabini uygulamamıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu uygulama kapsamında, müşterilerimizin araçlarını hızla onarabilmek için yetkili servislerimizin stoklarında araç tiplerine göre hazır kamyon kabinleri bulunduruyoruz. Böylece, yetkili servislerimize kazalı bir araç geldiğinde hızlı aksiyon alarak müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz.”

YÜKSEK STANDART ODAKLI EĞİTİM

Mercedes-Benz Türk, yetkili servislerinin hizmet kalitesindeki standardı korumak için çalışanlarının eğitimine de büyük önem veriyor. Kaporta & boya teknisyenleri, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Pazarlama Merkezi Eğitim Bölümleri’nde ‘Mercedes-Benz Kaporta Boya Teknisyenliği’ eğitimi alıyor. Kaporta & boya işlemleri, yetkili servislerde eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından yapılıyor.