Mercedes Benz'de makyajlı CLA bekleyişi
Mercedes Benz'in yenilenen CLA modelini yarın tanıtacağı iddia edildi.
Mercedes, A Serisi'nin makyajlanmasının ardından bu kez CLA modeli için harekete geçti.
Mercedes, Ekim 2022’de makyajlanan A Serisi modelinin ardından CLA modelini de daha rekabetçi hale geitmek için yola çıktı.
Alman otomobil üreticisinin makyajlı CLA’yı yarın tanıtması bekleniyor.
CLA’nın sedan ve station wagon versiyonu için beklenen makyajda büyük değişimler beklenmiyor.
Ayrıca CLA'nın şarj edilebilir hibrit formunun da bu tanıtımda yer alması da bekleniyor.
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