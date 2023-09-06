Renault Scenic E-Tech teknik özellikleri belli oldu

Yayınlanma: 06.09.2023 - 14:59

Güncelleme: 06.09.2023 - 14:59

Renault Scenic'in beşinci nesli tanıtıldı. Yeni model E-Tech logosuyla elektrikli olarak çıktı. CMF-EV platformunda üretilen otomobil LG'nin NMC pilleri ile çalışan iki farklı elektrikli motor seçeneği sunuyor.

RENAULT SCENIC E-TECH TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renault'nun yeni modeli 170 beygir, 280 NM tork ve 420 kilomtre menzilli standart versiyon ve 620 kilometre menzilli 220 beygir 300 Nm torkluk güç sunan yüksek menzilli versiyonla geliyor. Standart menzilli versiyon 0'dan 100 kilometreye 9.3 saniyede çıkarken, uzun menzilli versiyon ise 8.4 saniyede çıkıyor.

Standart modelde 60 kilovat saatlik (kWh) batarya, uzun menzilli versiyonda ise 87 kWh'lık batarya bulunuyor. İki versiyon da AC güçte 22 kW'a kadar şarj edilebiliyor. DC hızlı şarjda ise standart model 130 kW'a kadar desteklerken, uzun menzilli versiyon ise 15 kW'a kadar destek sağlıyor.