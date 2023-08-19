Mercedes’in AMG GT tanıtıldı

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:46

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:47

Mercedes-AMG GT çıktığı ilk günden bu yana otomobilseverleri etkilemeyi başardı. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından artık ikinci nesliyse yola çıkmaya hazırlanıyor. Yeni nesil Mercedes-AMG GT artık daha büyük ve daha güçlü olacak.

DAHA GÜÇLÜ!

Yeni AMG GT’de tasarım genel anlamda korunuyor. Far tasarımı incelen araçta artık Digital Light teknolojisine de yer veriliyor. İnce yapı arka bölümde de devam ediyor. 3 boyutlu ince LED stoplar artık birbirine doğru uzanıyor. Ayrıca günümüzün olmazsa olmazı aktif spoyler de dikkat çekiyor.

Ayrıca Mercedes-AMG yeni modelini çok daha aerodinamik bir hâle getirmiş. Aracın ön ızgarasında yer alan panjurlar, havayı daha iyi yönlendirebilmek adına araç hızı, ivme ve aracın yönüne bağlı olarak pozisyon değiştirebiliyor. Ayrıca arka spoyler de 80 km/s hızın üzerinde daha iyi yere basma kuvveti için 5 farklı şekilde hareket edebiliyor.

AMG GT Coupe, 577 beygir güce sahip GT 63 ve 469 beygir güce sahip GT 55 olmak üzere iki farklı versiyona yer veriyor. Her iki versiyonda da çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motor görev yapıyor. GT 63, 0’dan 100 km/s hıza 3,1 saniyede ulaşırken, GT 55 100 km/s hıza ulaşmak için 3,8 saniyeye ihtiyaç duyuyor.

4 KİŞİLİK OTURMA DÜZENİ

Mercedes-Benz tarafından uzun süredir kullanılan bu motorda ikinci nesil AMG GT modeline özel olarak yeni bir yağ karteri revize edilmiş, bir ara soğutucu ve aktif karter havalandırmasına da yer veriliyor. Mercedes-AMG mühendisleri turbo basıncını ve soğutmayı artırarak daha yüksek performansa ulaşmayı başarmış.

AMG GT’nin V8 motoru ağırlığı azaltılan 9 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştirilmiş.

Aracın iç mekanında ise en büyük değişiklik yeni 2+2 kişilik oturma düzeni.

Kokpit ise diğer Mercedes-Benz modellerindeki tasarıma sahip.

MERCEDES AMG GT NE ZAMAN ÇIKACAK

Mercedes-AMG, yeni GT modeli 2024 yılının ilk yarısında yola çıkacak.