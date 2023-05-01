MG4 Electric geldi

Yayınlanma: 01.05.2023 - 15:16

Güncelleme: 01.05.2023 - 15:16

MG’nin yüzde 100 elektrikli yeni modeli MG4 Electric, Türkiye’de 969 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

MG4 Electric, Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım ve güç seviyesi ile geldi. 170 HP’lik Comfort versiyonu 350 km menzil sunarken 1 milyon 269 bin TL’den satılan 204 HP’lik Luxury versiyonunda menzil 435 km’ye ulaşıyor.

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “İlk parti araçlarımız daha gelmeden yolda satıldı. 2023 yılı MG4 Electric satış hedefimiz 2 bin adet. Ayrıca bu sene sonu itibarıyla ulaşacağımız 25 nokta ile zaten pazarın yüzde 85’ini kapsamış olacağız” dedi.