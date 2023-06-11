Peugeot'dan haziran kampanyası

Yayınlanma: 11.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 11.06.2023 - 07:00

Peugeot Türkiye, haziran ayında, binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, haziran ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408 ve 508 modellerinde uygun faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor.

PEUGEOT 408

Peugeot’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408, 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli krediyle sunuluyor.

PEUGEOT 308

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT SUV 2008

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler için de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyaları sunuluyor.

PEUGEOT e-2008

Peugeot 2008’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-2008 ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

PEUGEOT SUV 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler de 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

PEUGEOT SUV 5008

Yedi kişilik oturma kapasitesi ile Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

PEUGEOT 208

Hatchback segmentinin sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

PEUGEOT 508

Sedan sınıfında yer alan Peugeot 508 ise 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

PEUGEOT RIFTER

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla SUV görünümlü tasarıma sahip Peugeot Rifter da 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.