Merkez Bankası açık bankacılık hizmetini kullanıma açtı
Merkez Bankası açık bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldığını duyurdu. Bu kapsamda finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebileceği ve ödeme emirlerini verebileceği 'GEÇİT' altyapısının tesis edildiğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olan ödemeler alanı Açık Bankacılık hizmetlerini kullanıma açmıştır.
TCMB'den yapılan açıklamada, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart açık bankacılık işlemlerinin ‘Açık Bankacılık Geçidi’ (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladığı belirtildi.
Açıklamada 1 Aralık itibariyle testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı bankanın ‘GEÇİT’ üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başladığı ifade edildi.
TCMB açıklamasında bu hizmetin, ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerinin, 7/24/365 anlık para transferine olanak sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, ödemeler alanında ülkemizin ulusal karekod standardı olan TR Karekod, IBAN numaraları yanında; telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ve TCMB’nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu ile birlikte dijitalleşme hedefleri doğrultusunda ülke ekonomisine çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmesi yapıldı.
AÇIK BANKACILIK NEDİR?
Açık bankacılık, en basit olarak müşterilerin bankalarda bulunan özel finansal verilerinin, müşterilerin izni ile üçüncü kişiler yani Üçüncü Parti Sağlayıcı (TPP)’lar ile paylaşılması anlamına gelen bir modeldir. Bu model sayesinde müşterilere ait olan ve bugün için bankaların bile kendi aralarında paylaşmadıkları finansal veriler, artık bankalara özel olmaktan çıkmakta ve müşterinin talep ve rızası ile ortak bir platforma konulmaktadır. Veriler bu platform üzerinden finansal teknoloji şirketlerinin (fintech) erişimine açılmaktadır. Açık bankacılık modelinde, aylık yapılan kredi kartı harcamalarından tutun, yatırım hesaplarındaki birikim alışkanlıklarına kadar tüm finansal veriler, tüm banka ve finansal teknoloji şirketleri ile veri analizi amaçlı paylaşılır
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