Merkez Bankası açıkladı... İki ayın ardından yeniden cari açık

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Cari denge Kasım ayında 2,72 milyar dolar açık verdi.



Eylül ve ekim aylarında cari denge aylık olarak fazla kaydetmişti. Kasım ayıyla birlikte yeniden aylık cari açığa dönülmüş oldu.

Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık ise 49,62 milyar dolar oldu.

Kasım ayında çekirdek denge olarak takip edilen altın ve enerji hariç cari denge ise 2,15 milyar dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4,41 milyar dolar olarak kaydedildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2,35 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Orta Vadeli Program'da (OVP) cari dengenin 2023 yılının tamamında 42,5 milyar dolar açık vermesi öngörülmüştü.

RESMİ REZERVLERDE ARTIŞ

TCMB verilerine göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Kasım'da 921 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde portföy yatırımları 5,37 milyon dolar tutarında net giriş gösterirken alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Resmi rezervlerde kasım döneminde 6,71 milyar dolar net artış oldu.